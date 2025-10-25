PFC busca su primera victoria fuera de casa

Con la mira puesta en sumar su primer triunfo como visitante, el Potosinos Futbol Club afrontará un complicado compromiso este sábado 25 de octubre cuando visite al Atlético Leones, en duelo correspondiente a la jornada 8 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputará en las instalaciones del Deportivo Code-Las Joyas, en la ciudad de León, Guanajuato, a partir de las 16:00 horas. El conjunto potosino, dirigido por René Isidoro García, llega con la firme intención de romper la racha sin victorias fuera de casa y mantener el buen paso mostrado en las últimas jornadas.

Se espera un partido muy cerrado y disputado, dada la rivalidad que existe entre ambas escuadras. Durante la semana, el plantel potosino trabajó intensamente en aspectos tácticos y en la corrección de errores tanto en ofensiva como en defensiva, buscando fortalecer su sistema de juego para este compromiso.

Una baja sensible para el PFC será la del mediocampista Matías Daniel Abascal, quien viajó a Montevideo, Uruguay, para concentrarse con la Selección Sub-20 de su país. Ante su ausencia, el cuerpo técnico tendrá que ajustar la alineación y definir quién ocupará su lugar en el once titular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El rendimiento del cuadro potosino ha sido cada vez más sólido con el paso de las jornadas, por lo que se espera que la primera victoria fuera de casa esté cerca de concretarse. En la tabla general, Potosinos FC marcha en la séptima posición con cuatro victorias, cero empates y tres derrotas, sumando 12 puntos; mientras que Atlético Leones se ubica octavo, con dos triunfos, tres empates y una derrota, para un total de 11 unidades.