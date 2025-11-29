Piastri logra la pole para el sprint del GP de Qatar

LUSAIL.- Oscar Piastri obtuvo el viernes la pole position para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar, relegando a Lando Norris, su compañero de equipo de McLaren, al tercer lugar. Un Max Verstappen descontento quedó en el sexto lugar.

Norris lidera el campeonato de la Fórmula 1 con una ventaja de 24 puntos sobre ambos pilotos, y puede sentirse aliviado de que Verstappen comenzará el sprint del sábado detrás de él. El ganador embolsará ocho puntos, con los ocho primeros sumando puntos.

“Un día en el que todo encajó”, afirmó Piastri, cuyo nivel ha decaído en la segunda parte de la temporada. “Es agradable estar de vuelta”.

George Russell de Mercedes reaccionó al final de la jornada para clasificarse segundo. El dos veces campeón Fernando Alonso fue cuarto y Yuki Tsunoda, compañero de equipo de Verstappen en Red Bull, figuró quinto en una temporada en la que el japonés ha tenido muchas dificultades.

Verstappen estuvo frustrado durante toda la clasificación sprint. Se quejó de un problema de rebote (porpoising) en su RB21, algo que encontró más temprano el viernes en la única sesión de práctica de la carrera.

La temporada para el olvido del siete veces campeón Lewis Hamilton se prolongó cuando fue eliminado de SQ1, la primera parte de la clasificación del sprint.

El sprint de 19 vueltas del sábado es seguido por la clasificación nocturna para la carrera principal del domingo, la penúltima de la temporada.