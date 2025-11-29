Sentencia de hasta 12 años de prisión para hombres armados

Cuatro sujetos que hace unos meses fueron capturados por policías estatales en el municipio de Matehuala recibieron una sentencia de entre 10 y 12 años de cárcel por parte de un juez federal luego de que la Fiscalía General de la República aportara los datos de prueba suficientes en su contra.

Los ahora sentenciados responden a los nombres de Gilberto “T”, Andrés “B”, Adrián “P” y Pedro “R”, a quienes se les encontró responsables de la comisión del delito de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo al expediente, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en la colonia La Dichosa, municipio de Matehuala, San Luis Potosí, a los hoy sentenciados cuando viajaban en un vehículo.

En la inspección posterior, dentro de la unidad localizaron un fusil con su respectivo cargador abastecido con 30 cartuchos, un arma de fuego tipo revólver, dos fusiles con su respectivo cargador abastecido cada uno con 30 cartuchos útiles; 13 cargadores abastecidos con un total de 398 cartuchos útiles, tres cargadores abastecidos con un total de 82 cartuchos, tres chalecos tácticos con placas balísticas y dos teléfonos celulares.

Los detenidos, armas de fuego, cargadores, cartuchos, vehículo y demás objetos asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Posteriormente, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y mediante procedimiento abreviado, impuso una sentencia condenatoria para Gilberto “T”, Adrián “P” y Pedro “R” de 10 años ocho meses de prisión y 178 días multa; mientras que para Andrés “B” de 12 años de prisión y 178 días multa.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; además, se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año de forma presencial en la calle República de Polonia 370, colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.