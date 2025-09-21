logo pulso
Piratas vencen a los Atléticos

Por AP

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
PITTSBURGH.- El novato Bubba Chandler y dos relevistas se combinaron para permitir apenas un hit, y los Piratas de Pittsburgh se impusieron el sábado 2-0 a los Atléticos, con lo cual cortaron una seguidilla de cinco derrotas.

Nick Yorke y Bryan Reynolds conectaron sendos vuelacercas para respaldar la faena de Chandler, quien sólo permitió un doble de Jacob Wilson con dos outs en la segunda entrada. Recetó un total de seis ponches y no dio bases por bolas.

Ha permitido una carrera en 11 entradas en sus últimas dos aperturas desde que fue castigado con nueve carreras en dos innings y dos tercios por Milwaukee el 7 de septiembre.

Braxton Ashcraft siguió con tres entradas perfectas y seis ponches. El dominicano Dennis Santana trabajó un noveno inning de 1-2-3 para su 14º salvamento y el primero desde el 3 de septiembre.

Yorke, un novato, conectó su primer jonrón de la temporada y el tercero de su carrera con dos outs en la segunda entrada ante el cubano Luis Morales (4-2). 

