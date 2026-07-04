Mundial 2026: Inician los octavos de final

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Un nuevo día ha llegado en la Copa del Mundo y lo hace con un ingrediente especial: el inicio de los octavos de final. Tras unas espectaculares eliminatorias de dieciseisavos, los mejores equipos del certamen continúan su camino en busca del título.

Con ese objetivo en mente, cuatro selecciones saltarán a la cancha este sábado. Canadá, Marruecos, Francia y Paraguay buscarán mantenerse con vida y dar un paso más hacia la gloria mundialista.

El primer encuentro enfrentará a Canadá y Marruecos. El conjunto africano, considerado uno de los favoritos para alcanzar las últimas instancias del torneo, llega motivado tras dejar en el camino a Países Bajos en Monterrey. Del otro lado estará Canadá, que intentará aprovechar su condición de local para seguir impulsado por el apoyo de su afición y mantener vivo el sueño mundialista.

Las emociones continuarán por la tarde con la presentación de Francia, una de las principales candidatas a conquistar el trofeo. La escuadra francesa se medirá a Paraguay, selección que protagonizó una de las mayores sorpresas de la ronda anterior al eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis.

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Un triunfo histórico que fortaleció la confianza del conjunto sudamericano y lo convirtió en un rival de mucho cuidado para cualquier aspirante al título.

Los horarios y canales para ver los juegos

· Canadá vs Marruecos: Plan mundialista de VIX

· Paraguay vs Francia: Canal 5, Azteca 7, TUDN y el plan mundialista de VIX.