Cuestiona Narváez Arochi tope a rentas

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La propuesta para limitar los incrementos anuales en las rentas de casas y departamentos al porcentaje de inflación registrado durante el año anterior fue calificada como "terrible" por el empresario e integrante del Corredor Carranza, Alberto Narváez Arochi, quien consideró que la medida desconoce la dinámica de oferta y demanda.

Crítica de Alberto Narváez Arochi a la regulación de rentas

Señaló que, particularmente en el caso de los pequeños y microempresarios, las rentas de locales comerciales ya han disminuido debido al bajo crecimiento económico, por lo que establecer límites a los aumentos no necesariamente resolvería el problema. Como ejemplo, mencionó el Pasaje Hidalgo, donde actualmente existen locales desocupados pese a que anteriormente había alta demanda por establecerse en esa zona.

Narváez Arochi sostuvo que los precios de las rentas varían dependiendo de la movilidad y demanda comercial de cada sector, por lo que consideró que la autoridad debe intervenir como factor de equilibrio, pero no mediante restricciones que impidan ajustar los precios conforme a las condiciones del mercado.

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Función del Congreso del Estado según Alberto Narváez Arochi

El empresario también cuestionó el desempeño del Congreso del Estado y sostuvo que su función debe ser actuar como contrapeso del Poder Ejecutivo, además de vigilar el manejo de los recursos públicos y exigir rendición de cuentas.

Consideró que los legisladores deben recuperar el papel para el que fueron creados y evitar convertirse únicamente en una instancia que apruebe las propuestas enviadas por el Ejecutivo. "El espíritu es ser contrapeso y equilibrio de poder", sostuvo.