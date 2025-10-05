Pole position para Gutiérrez

Con una jornada intensa de prácticas y calificación, arrancó la segunda fase del Play Off de NASCAR México Series en el Súper Óvalo Potosino, correspondiente a la fecha doce del calendario 2025, donde los pilotos del equipo Canel’s / Logitech G / Mobil 1 / Laboratorio Tequis, Max Gutiérrez y Rubén García Jr., tuvieron destacadas actuaciones bajo la dirección técnica de Ramiro Fidalgo.

Antes de iniciar las actividades en pista, los pilotos Max Gutiérrez (#23) y Rubén García Jr. (#88) visitaron la fábrica Ultra de Canel’s, donde convivieron con el personal en el marco del centenario de la empresa. Más tarde, participaron en un Meet & Greet en Gokart Mania, donde pudieron compartir tiempo y fotografías con sus seguidores potosinos.

Ya en pista, la acción comenzó con doble sesión de prácticas para los autos stock. Durante la primera práctica de una hora, ambos pilotos se concentraron en afinar los últimos detalles de sus vehículos. Al final de esta tanda, Max Gutiérrez se ubicó en la quinta posición con tiempo de 21.145 segundos, mientras que Rubén García Jr. cerró sexto con 21.152 segundos, mostrando consistencia en sus desempeños.

En la segunda práctica, también de una hora, el equipo continuó con los ajustes necesarios para optimizar el rendimiento en tanda larga. La estrategia dio resultado, pues Max Gutiérrez cerró como el más rápido con 20.949 segundos, adjudicándose el mejor tiempo general de la sesión, mientras que Rubén García Jr. finalizó quinto con 21.052 segundos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la calificación uno, Rubén García Jr. fue el primero en salir a pista, logrando el octavo puesto, seguido por Max Gutiérrez, quien con una excelente vuelta consiguió el primer lugar, lo que permitió que ambos avanzaran a la segunda ronda clasificatoria.

En la calificación dos, reservada para los diez mejores tiempos, los representantes de Canel’s / Logitech G / Mobil 1 / Laboratorio Tequis volvieron a demostrar su gran nivel. Rubén García Jr. registró un tiempo de 21.213 segundos, que le otorgó la séptima posición de salida, mientras que Max Gutiérrez marcó 21.073 segundos, quedándose con la pole position para la carrera de este domingo 5 de octubre a las 13:40 horas, la cual constará de 200 vueltas con un Stage en la vuelta 90 y un tiempo límite de 100 minutos.

El equipo potosino cerró así una jornada redonda en el Súper Óvalo Potosino, reafirmando su compromiso con la excelencia y manteniendo el enfoque en el objetivo de pelear por los primeros lugares del campeonato durante esta fase decisiva del Play Off de NASCAR México Series.