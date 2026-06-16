Por Mundial, decretan home office en CDMX y Guadalajara

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en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para ordenarpara lay área metropolitana del, Jalisco, con motivo de la celebración del"Con el objeto de contribuir a la, la, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en lay en la zona metropolitana de", señala.¿Quiénes tienenen la CDMX yElno aplica para las actividades relacionadas con la prestación de, atención médica, emergencias sanitarias,y atención de desastres.Tampoco para las funciones vinculadas con la, seguridad pública, protección ciudadana,, aduanero, así como aquellas indispensables para la preservación delNi las actividades necesarias para la operación, supervisión, regulación y prestación de servicios estratégicos y de, incluyendo losterrestre, ferroviario, marítimo y aéreo; movilidad y gestión vial; telecomunicaciones;eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento; así como los servicios logísticos y de conectividad requeridos para el desarrollo de los eventos asociados a la Copa de la FIFA 2026.Tampoco aplica para las funciones indispensables para la operación de, trámites,prioritarios y atención directa a la población cuya prestación no pueda realizarse mediante medios electrónicos o remotos, y las demás actividades que por su naturaleza requieran lade las personas servidoras públicas.¿Qué días habráen CDMX yEste miércoles, se llevará acabo el juego del último grupo de la Jornada 1, conen ela las 20:00 horas.El jueves, inicia la Jornada 2 y lo abreen ela las 19:00 horas.Mientras que el miércoles, se disputará elen ela las 19:00 horas.MiércolesPara tal efecto, para los centros de trabajo ubicados en ladichas facilidades deberán implementarse elde 2026, a partir de las 15:00 horas."Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la, correspondientes al turno vespertino elde 2026".JuevesRespecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la zona metropolitana de, Jalisco, se implementará la modalidad deo trabajo a distancia durante toda la jornada laboral delde 2026, de conformidad con las necesidades del servicio y en el ámbito de las competencias de cada dependencia o entidad.Asimismo, se suspenden las actividades escolares en los planteles de los referidos tipos y niveles educativos, ubicados en la zona metropolitana de, Jalisco elA diferencia del, para else decretópara toda la jornada laboral. Asimismo, aplica para la, mientras que para este miércoles sólo es para el turno vespertino, para ese día será total.