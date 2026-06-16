Sentencia absolutoria para Miguel Ángel Lutzow tras litigio de cuatro años

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Después de más de cuatro años de litigio, el exsecretario de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, obtuvo una sentencia absolutoria, resolución que pone fin a uno de los procesos judiciales actuales más relevantes en el estado.

Tribunales federales conceden amparos y ordenan revisión

La resolución fue dictada luego de que tribunales federales concedieran diversos amparos y ordenaran revisar las determinaciones previas emitidas en el caso. De acuerdo con la defensa del exfuncionario, la nueva sentencia reconoce la inexistencia de responsabilidad penal y restituye plenamente sus derechos.

Reacciones y mensaje público de Miguel Ángel Lutzow

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Tras conocerse la resolución, Miguel Ángel Lutzow compartió un mensaje público en el que calificó el resultado como la confirmación de su inocencia y aseguró que la verdad prevaleció después de una larga batalla legal. Asimismo, agradeció el respaldo de familiares, amigos, colegas y personas que lo acompañaron durante el proceso.

Aunque la resolución pone fin a la causa penal en su contra, el caso deja como antecedente una compleja disputa jurídica que transitó por instancias estatales y federales antes de llegar a una conclusión definitiva.