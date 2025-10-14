Pospone la lluvia semis de la Azteca

El futbol potosino vivió un fin de semana inusual, luego de que las semifinales de los torneos Quetzal y Copa Azteca 2025 no pudieran disputarse debido a las condiciones climatológicas adversas que afectaron el Parque Tangamanga, sede habitual de los encuentros de la Liga de Futbol Azteca.

Las intensas lluvias que se presentaron durante el fin de semana obligaron a las autoridades de la liga a suspender toda la actividad, priorizando la seguridad de los jugadores y el buen estado del terreno de juego. Pese a la pausa obligada, los equipos clasificados ya se preparan con intensidad para retomar la acción el domingo 19 de octubre, fecha en que se reanudarán las semifinales en las distintas categorías.

En la Categoría Estelar del Torneo Quetzal, los duelos prometen máxima emoción con los enfrentamientos entre Atlético División vs. Atlético Paisanos y Real Estanzuela vs. Atlético Casanova, choques donde el orgullo y el pase a la gran final estarán en juego.

Mientras tanto, en la Categoría Ascenso, los equipos Abarrotes Muñiz y Buenavista F.C. abrirán la jornada, seguidos del enfrentamiento entre Combinado F.M. y El Regreso de Unión Julias, ambos con la mira puesta en la cima del certamen.

Por su parte, en el marco del Torneo Copa Azteca, las semifinales también están definidas: Real Saucito se medirá ante Spartanos F.C., y Mulas de Moreno F.C. buscará su pase a la final frente a Atlético Salazares, en una doble cartelera que promete intensidad y buen futbol.