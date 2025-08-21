Potosina, plata en Costa Rica

La atleta potosina Betty Carranco Núñez sumó un nuevo logro a su trayectoria deportiva al conquistar el segundo lugar general en la distancia de los 10 kilómetros, dentro del medio maratón “Las Flores Half Marathon”, celebrado el pasado fin de semana en Heredia, Costa Rica. Carranco completó la prueba con un tiempo de 36:35 minutos, consolidándose entre las mejores participantes de la justa internacional.

“Animarme a correr un 10K sólo con la preparación del medio fondo fue toda una aventura, pero por otro lado fue lo que me empujó a poder pelearme ese segundo lugar en el cierre. Y ya eso por sí solo me hace muy feliz”, compartió la corredora a través de sus redes sociales.

Originaria de San Luis Potosí, Carranco ha destacado en distintas competencias. Entre sus triunfos recientes figura el primer lugar en la carrera del aniversario de la Caja Real del Potosí, donde compartió pódium con Israel Reyna. Asimismo, obtuvo el tercer lugar en los 5 mil metros planos dentro del Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2025, representando al equipo de atletismo de San Luis Potosí, de acuerdo con la Asociación de Atletismo del estado.

En la competencia de Costa Rica, la potosina también se colocó en el lugar 12 de 311 participantes en la clasificación general y alcanzó el segundo puesto en su categoría, que reunió a 144 corredoras.

La “Las Flores Half Marathon 2025” vivió su primera edición el pasado 17 de agosto en Heredia, con un registro de mil corredores y corredoras en las distancias de 10 y 21 kilómetros, en rutas certificadas por la World Athletics. El evento, preparado con más de un año de anticipación, atrajo a cerca de 3 mil asistentes entre atletas, visitantes y público en general que disfrutó de la jornada deportiva.