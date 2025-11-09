logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Potosino es oro en Parapanamericanos

Por Romario Ventura

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Potosino es oro en Parapanamericanos

El para atleta potosino Jesús Eduardo Ponce Bueno continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del deporte adaptado mexicano, al conquistar la medalla de oro en los Juegos Parapanamericanos Chile 2025, dentro de la disciplina de parapowerlifting.

Originario de Ciudad Valles, el seleccionado nacional levantó 100 kilogramos en la categoría 54-59 kg Rookie Best Lift, superando por cinco kilos su propia marca registrada en el pasado Mundial de la especialidad, donde había alcanzado los 95 kilogramos.

Este nuevo triunfo consolida un año excepcional para Ponce Bueno, quien desde principios de 2025 ha permanecido concentrado en el Comité Paralímpico Mexicano, acumulando resultados sobresalientes. Entre ellos destacan la medalla de plata obtenida en el Mundial de Parapowerlifting realizado en Egipto y dos medallas de oro en la Paralimpiada Nacional 2025, celebrada en Aguascalientes.

Con esta actuación, Jesús Eduardo Ponce Bueno reafirma su posición como uno de los referentes del paradeporte potosino y nacional, demostrando disciplina, constancia y un espíritu inquebrantable que inspira dentro y fuera del escenario deportivo.

