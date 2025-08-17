Potosinos FC cae en amistoso ante Titanes

En su segundo partido de preparación rumbo a la temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional, el Potosinos Futbol Club enfrentó este viernes 15 de agosto a los Titanes de Querétaro, encuentro en el que terminó cayendo por marcador de 3 goles a 1 en el campo de la Madriguera.

El duelo, pactado a tres tiempos de 30 minutos por acuerdo de ambos técnicos, sirvió para que las escuadras probaran variantes tácticas y midieran el avance de sus plantillas en la etapa previa al arranque del campeonato.

Desde el inicio, la intensidad fue la nota dominante, con ambos conjuntos luchando por la posesión del esférico y buscando la mejor compenetración en sus líneas. Los Titanes aprovecharon mejor sus llegadas, logrando inclinar la balanza a su favor con tres anotaciones, mientras que los potosinos respondieron con un tanto que cerró la cuenta final.

Por parte de Potosinos FC, el entrenador René Isidoro García apostó en los 2 primeros tiempos por el once que perfila como su cuadro titular, mientras que en el último bloque dio minutos a jugadores con menor rodaje en la categoría, buscando observar su rendimiento y adaptación al ritmo competitivo.

