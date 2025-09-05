Presenta Club Libanés carrera de aniversario

En una noche de gala celebrada en las instalaciones del Club Libanés Potosino, se realizó la presentación oficial de la Carrera Atlética por el 30 Aniversario del Club, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre a las 7:00 horas, con salida y meta frente a la sede ubicada en Av. de los Himalaya No. 1000, Lomas 4ª Sección.

El evento contempla distancias de 5 y 10 kilómetros en ramas varonil y femenil, con categorías que van desde menores de 18 años hasta mayores de 70. Las inscripciones tendrán un costo de $400 pesos, realizándose directamente en las instalaciones del club. Entre los beneficios, se anunció que los primeros 100 inscritos recibirán un kit especial con playera, morral, termo y toalla; mientras que los siguientes lugares tendrán variantes en los artículos incluidos.

La bolsa de premiación total será de $112,400 pesos, con incentivos de hasta $7,000 pesos para los ganadores absolutos de los 10K, así como recompensas económicas en todas las categorías de ambas distancias.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Juan Fernando Zarquís Rangel, presidente del Consejo de Administración del Club Libanés; Roberto Muñoz Rangel, gerente general del club; autoridades municipales y representantes del ámbito deportivo, además de socios distinguidos como la campeona mundial máster de marcha Rosario Cervantes.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de la playera oficial, elaborada con tecnología dry fit de la marca Nemik, diseñada por Alejandro García Mendoza de la agencia Doble Clic. La prenda integra símbolos de la identidad libanesa y potosina: el mapa de Líbano con el cedro, emblema del club; las banderas de México y Líbano conmemorando 80 años de relaciones diplomáticas; el logotipo del 30 aniversario y una textura inspirada en grabados libaneses. En la parte posterior, se incluyó el mapa de San Luis Potosí junto al logotipo del patrocinador oficial Wing Stop.

Asimismo, se reveló la medalla conmemorativa, diseñada en forma de cedro libanés, en la que destacan el logotipo del 30 aniversario, la imagen de la carrera y la palabra “aeda’” (corredor en árabe), como un guiño a las raíces culturales del club.

La convocatoria está abierta al público en general, consolidando este evento como un encuentro deportivo y cultural que celebra tres décadas de historia del Club Libanés Potosino y refuerza sus lazos con la comunidad potosina.