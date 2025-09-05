Alertan a población, desfogarán presa

CIUDAD VALLES.- El exceso de lluvias obliga a desfogar la presa Zimapán, en el estado de Hidalgo, el alcalde de Tamazunchale, Adelaido Cabañas Hernández refirió que no habría problemas de inundación en su localidad.

Las lluvias torrenciales en el centro y sur del país han provocado que la presa de Zimapán, ubicada en el municipio de este mismo nombre y en el de Tasquillo, en Hidalgo, se conforma por los ríos San Juan y Tula y, después del descomunal retranque, la presa adopta el nombre de Río Moctezuma, que baña márgenes en Tamazunchale.

La enorme cantidad de lluvia ha provocado un 99 por ciento de capacidad de la presa y la noticia de su desfogue inquietó a los habitantes de Tamazunchale.

Esta noticia surgió de un comunicado del director estatal de Protección Civil de Querétaro, Javier Amaya Torres quien dio a conocer que se liberarán 500 metros cúbicos por segundo hacia el Moctezuma, por acuerdo de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, rectoras de la presa y que ese desfogue se haría este viernes 5 de septiembre.

El alcalde Adelaido Cabañas atemperó las cosas, aunque su argumento difiere de los planes de la CFE y Conagua, ya que plantea que el desfogue debe anunciarse 4 días antes, pero la operación sería este viernes.

Luego agregó que no hay peligro qué temer por ese derramamiento programado.

que todo está bajo control.