Presentan ‘Aventura Overland Inter Clubs’
La noche de este jueves, en las instalaciones de Jeep Herrera Lomas, se realizó la presentación oficial e invitación a la 2da. edición de Aventura Overland Inter Clubs, evento que se llevará a cabo los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre en la Cañada del Lobo, a partir de las 9:00 horas.
Esta nueva edición promete una experiencia familiar, gratuita y abierta al público, con la participación de equipos provenientes de diversos estados de la República Mexicana y de la Unión Americana, consolidando a San Luis Potosí como punto de encuentro para los amantes del motor y la aventura todoterreno.
En el presídium estuvieron presentes José Martínez, director y organizador del evento; Axel Martínez, del comité organizador; Rafael Herrera, representante de Jeep Herrera Lomas; además de las personalidades Gerardo Pozadas, Eduardo Torres y Carlos Leza.
Durante la presentación, José Martínez destacó que esta edición contará con cinco rutas programadas para distintos tipos de vehículos, así como dos nuevas modalidades: una ruta para racer y una ruta en duro para motos. Además, se celebrará el Pro Craw Series en las categorías Súper Stock, Modificado, Súper Modificado y Libre, competencia que se desarrollará durante todo el fin de semana.
Martínez invitó a todos los entusiastas del off-road y al público en general a participar: “Es un evento totalmente gratuito, sin ningún costo. Vénganse a disfrutar a San Luis Potosí, contamos con hoteles para que vivan una experiencia diferente. Queremos que se sumen a esta gran aventura”, expresó.
La primera edición del evento reunió 375 vehículos y a más de 100 asistentes, por lo que se espera que este año sea superada esa cifras.
