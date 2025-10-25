logo pulso
Presentan la carrera atlética Maratón TV

Por Romario Ventura

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
Se llevó a cabo la presentación de la convocatoria de la carrera atlética Maratón TV 2025, evento que se realizará los días 15 y 16 de noviembre en el Parque Tangamanga II, con la participación de más de 2,000 corredores entre atletas de élite, amateurs y juveniles.

Durante la conferencia se dio a conocer que las actividades iniciarán el sábado 15 de noviembre a las 16:00 horas, con la Carrera 5K varonil y femenil para las categorías Sub-16 y Sub-18. El evento principal se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre a partir de las 7:00 horas, con las pruebas estelares de Milla de élite, 5K, 10K popular y 10K de élite.

Para la comunidad runner interesada en inscribirse tendrá un costo de $150.00 pesos mexicanos únicamente para la distancia de 5 kilómetros. Costo de $350.00 pesos mexicanos únicamente para la distancia de 10 kilómetros hasta el 31 de julio. Si deseas participar en los dos eventos 5K y 10K el costo es de $450.00 pesos mexicanos. En la pagina de https://tutiempoatiempo.net/event/17710/ . Registro: Aquellos atletas que consideran que cumplen con el perfil requerido pueden llenar su formato de inscripción en la siguiente liga: https://forms.qle/WaaNSeYauTfDnQMjS . Dicho formato deberá llenarse en línea.

El Maratón TV 2025 contará con una bolsa de premios superior a los $500,000 pesos, con el objetivo de incentivar y reconocer el esfuerzo de los participantes. Se premiará tanto a los corredores de élite como a los atletas amateurs y juveniles en las diferentes categorías.

