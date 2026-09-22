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Presentan la cuarta Copa Charcas de Baloncesto

Por Romario Ventura

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Presentan la cuarta Copa Charcas de Baloncesto
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      Fue presentada oficialmente la 4ª Copa Charcas, S.L.P. "Eliab Noé Martínez Cerda", torneo de baloncesto que se desarrollará del 16 al 18 de octubre de 2026 en el municipio de Charcas, con la participación de equipos infantiles y juveniles en diferentes categorías y ramas.

      La competencia es organizada por el Club Infantil de Basquetbol Damburitas y se realizará en el Auditorio Municipal, la cancha del parque y algunas instalaciones de planteles educativos de la localidad. El certamen se llevará a cabo como parte de la conmemoración del 23 aniversario luctuoso de Eliab Noé Martínez Cerda.

      La convocatoria contempla las categorías 2019-2020 Mixto, 2017-2018 Mixto, 2015-2016 Varonil y Femenil, 2013-2014 Varonil y Femenil, 2011-2012 Varonil y Femenil, además de una categoría Especial U18 para nacidos en 2008, 2009 y 2010, también en ambas ramas. Cada equipo deberá contar con un mínimo de seis y un máximo de 12 jugadores.

      Las inscripciones tienen un costo de 2 mil 500 pesos por equipo y permanecerán abiertas hasta el 2 de octubre. La junta previa se realizará de manera virtual el lunes 12 de octubre a las 20:30 horas, mientras que la ceremonia de inauguración está programada para el sábado 17 a las 20:00 horas en la cancha municipal del parque.

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      El torneo entregará trofeos y medallas a los tres primeros lugares de cada rama y categoría, además de un reconocimiento al mejor canastero. Todos los participantes recibirán medalla y durante los encuentros se otorgará una pulsera MVP como reconocimiento individual. 

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