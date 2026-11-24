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México.- A sus 30 años y tras hacer historia en el deporte mexicano, la judoca Prisca Awiti anunció su retiro del alto rendimiento. La atleta se convirtió en la primera representante de México en ganar una medalla olímpica en esta disciplina al conquistar la plata en los -63 kilogramos durante París 2024, tras caer en una memorable final ante la eslovena Andreja Leski.

Sin embargo, después de alcanzar la cima de su carrera en la capital francesa, Awiti reconoció en entrevista con ESPN que no logró reencontrar la motivación para afrontar el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028.

"Ha sido una decisión difícil, pero me retiro del deporte de alto rendimiento. Lo pensé mucho y siento que después de París fue complicado volver a encontrar la motivación para buscar ese oro que me faltó. La verdad, ya no quería", explicó.

La mexicobritánica cierra un palmarés sobresaliente que incluye preseas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Campeonatos Panamericanos y el circuito internacional de judo.

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Finalmente, destacó que el apoyo de su entorno fue clave para dar este paso: "Poco a poco me di cuenta de que ya no era feliz. Lo más difícil fue hablarlo con mi familia y mis amigos; sentía que les estaba fallando, pero todos me apoyaron y eso fue un gran alivio".