logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Prodigio china gana su 2º oro en Juegos Asiáticos

Por AP

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Prodigio china gana su 2º oro en Juegos Asiáticos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TOKIO.- Yu Zidi, la prodigio china de la natación de 13 años, ganó el lunes su segunda medalla de oro en los Juegos Asiáticos, mientras apunta a metas mucho mayores en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles dentro de dos años y a un duelo con la canadiense Summer McIntosh.

      Ese cara a cara podría llegar incluso antes, en el campeonato mundial de natación del próximo año en Budapest.

      Yu se impuso en los 200 metros combinado individual con un tiempo de 2 minutos y 6.10 segundos en la piscina olímpica de Tokio. Quedó apenas por encima del récord mundial de 2:05.70 que posee McIntosh. Yu también ganó el domingo los 200 mariposa, y más adelante en la semana nadará los 400 estilos.

      Manifestó que ganar nunca pasa de moda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Me sentí igual. Hoy estoy igual de emocionada. El resultado refleja todo el trabajo duro que he hecho durante los entrenamientos con mi equipo de entrenadores", afirmó Yu.

      Señaló que recibió muchos mensajes de felicitación tras la victoria del domingo, pero que tuvo que mantener la concentración. "No quiero confiarme demasiado. Seguiré trabajando duro", comentó.

      McIntosh ganó tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024, todas en las mismas pruebas que disputa Yu. McIntosh también tiene las mejores marcas mundiales en todas esas pruebas: los 200 mariposa (2:01.65), los 200 combinado individual (2:05.70) y los 400 combinado individual (4:23.65).

      Con 12 años, en el Mundial de hace un año en Singapur, Yu terminó cuarta en sus tres pruebas y ganó una medalla de bronce en un relevo.

      Yu acaparó más titulares a principios de este año cuando derrotó a la estadounidense Regan Smith en los 200 mariposa en una competencia en China. Smith fue la medallista de plata de la prueba en los Juegos Olímpicos de 2024.

      La organización de los Juegos Asiáticos indicó que no estaba claro si Yu es la ganadora de medalla de oro más joven del evento, que se remonta a 1951 en Nueva Delhi, porque los registros están incompletos.

      Ni siquiera es la participante más joven inscrita esta vez. Se cree que esa es Yuki Kurihara, de 11 años, quien compite por Japón en deportes electrónicos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Infantino propone revisión independiente del sistema FIFA
      Infantino propone revisión independiente del sistema FIFA

      Infantino propone revisión independiente del sistema FIFA

      SLP

      AP

      El proyecto FFE generó división entre asociaciones y cuestionamientos legales en tribunales de Estados Unidos.

      Senado de México anuncia propuesta para restituir ascenso y descenso en fútbol
      Senado de México anuncia propuesta para restituir ascenso y descenso en fútbol

      Senado de México anuncia propuesta para restituir ascenso y descenso en fútbol

      SLP

      AP

      Desde 2020 la Liga MX suspendió el sistema, generando protestas y críticas de clubes y aficionados.

      Lionel Messi revela jersey para su último partido con Argentina
      Lionel Messi revela jersey para su último partido con Argentina

      Lionel Messi revela jersey para su último partido con Argentina

      SLP

      El Universal

      La Scaloneta enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín en fecha FIFA con homenaje a Messi.

      Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho
      Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho

      Atlético Madrid pide fin al acoso arbitral tras críticas de Mourinho

      SLP

      AP

      Mourinho mostró imágenes de faltas que consideró merecían tarjetas rojas en conferencia de prensa.