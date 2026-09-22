Propondrán restituir ascenso y descenso

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CIUDAD DE MÉXICO.- La discusión sobre la falta de ascenso y descenso en el fútbol mexicano alcanzó el lunes la tribuna del Senado de México donde se anunció que el martes se propondrá una reforma de ley que lo restituya.

El senador del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, hizo la propuesta que fue respaldada por representantes de otros líderes partidarios, entre ellos el de Ignacio Mier, del oficialista Morena.

Castañeda dijo que la propuesta es importante para "incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales" y que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana.

"Cuando cerraron la posibilidad del ascenso no sólo cambiaron una regla deportiva sino que le restringieron el camino a jugadores, equipos y proyectos deportivos para crecer en un país que requiere abrir las oportunidades", dijo Castañeda.

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El Senador dijo que invitaron al presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, y al comisionado del fútbol mexicano, Mikel Arriola, pero declinaron.

Promesas rotas

Los dirigentes del fútbol mexicano eliminaron el ascenso y descenso en abril del 2020 alegando que los clubes de segunda división pasaban por problemas económicos que se hicieron más grandes por la pandemia de coronavirus.

En el plan original la suspensión era por seis años y se debió reinstalar el año pasado para que al final de la temporada pasada, en mayo de este año, un equipo lograra ascender y uno perdiera la categoría.

Pero no fue así y desde el año pasado un puñado de clubes de segunda división comenzaron a protestar para que se cumpliera lo acordado. En ese momento, la Federación dijo que no podían reinstaurarlo porque aun no existían las condiciones económicas para hacerlo.

"Lo de la pandemia fue una farsa, siempre supieron que iban a cerrar para siempre el ascenso y descenso", dijo Alberto Castellanos, presidente de la U. de G. uno de los equipos que han protestado.

Muchos obstáculos

Los dueños impusieron reglas muy exigentes a los clubes de segunda división y tenían que certificarlos antes de permitirles aspirar en jugar en primera división. Entre las reglas hay una que habla sobre una capacidad de estadio para 30.000 personas, algo que no todos los equipos de primera cumplen.