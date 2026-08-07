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PSG está interesado en Gilberto Mora

Por El Universal

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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PSG está interesado en Gilberto Mora
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      México.- El nombre de Gilberto Mora sigue sonando fuerte en Europa. Conscientes del talento y potencial que tiene el jugador de 17 años de los Xolos de Tijuana, varios equipos han comenzado a mover sus fichas para incorporarlo una vez cumpla la mayoría de edad. El último de ellos es el vigente campeón de la UEFA Champions League, el PSG.

      De acuerdo con el diario Marca de España, el estratega español del conjunto parisino, Luis Enrique, tiene en su lista de objetivos al mundialista mexicano.

      Mora cumple los 18 años el próximo mes de octubre, por lo que su incorporación al futbol del viejo continente podría ser los primeros meses del próximo año, cuando en Europa se abra la ventana de traspasos de invierno.

      El atacante mexicano ha dejado en claro su deseo de dar el salto al futbol europeo, sin embargo, asegura que disfruta su estancia en los Xolos. "Quiero ir a Europa, pero ahora estoy enfocado en Xolos en este torneo y después veremos qué pasa. Esperemos se pueda dar", comentó "Morita". R

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