logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Puebla se queda sin entrenador

Pablo Guede deja su cargo tras derrota ante Atlético de San Luis

Por El Universal

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Puebla se queda sin entrenador

México.- Este viernes el Puebla cayó (2-0) ante el Atlético de San Luis en el estadio Cuauhtémoc, en una jornada marcada por la violencia y la muerte de una mujer tras una balacera en las inmediaciones del inmueble. Además, al final del encuentro, la Franja se quedó sin director técnico.

En conferencia de prensa, Pablo Guede anunció su salida del conjunto poblano.

“Se terminó mi etapa en el Puebla, la verdad que estoy super agradecido…Me voy con un montón de amigos… Me hicieron el día se lo quiero agradecer de corazón, se lo quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento”, declaró el entrenador argentino.

Con la derrota ante el San Luis, el Puebla quedó en la posición número 16 de la tabla con tres puntos, producto de una victoria y cuatro derrotas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La seguidilla de malos resultados culminó la relación entre Puebla y Guede, que en el torneo pasado terminó en penúltimo lugar con nueve puntos gracias a dos victorias, tres empates y derrotas.

Este fue el cuarto equipo de Guede como entrenador en la Liga MX, después de su paso por Monarcas Morelia, Tijuana y Necaxa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México sigue con vida en la Serie Mundial
México sigue con vida en la Serie Mundial

México sigue con vida en la Serie Mundial

SLP

El Universal

Portillo es bronce en Chengdu 2025
Portillo es bronce en Chengdu 2025

Portillo es bronce en Chengdu 2025

SLP

Agencias

Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX
Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX

Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX

SLP

El Universal

TKD cosecha dos oros y un bronce
TKD cosecha dos oros y un bronce

TKD cosecha dos oros y un bronce

SLP

Agencias

En el primer día de competencias para la disciplina, en Asunción 2025