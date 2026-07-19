Pumas arranca con una derrota
El cuadro felino ofreció una pobre exhibición ante Pachuca
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México.- Mal y de malas, así fue el debut de los Pumas. El comienzo oficial de la era de Esteban Solari no fue el esperado y la incertidumbre sigue rondando CU.
Contundente derrota (0-3) la que sufrieron en el estadio Olímpico, a manos del Pachuca, que se aprovechó de su pobre exhibición. Todo parece indicar que se viene un torneo bastante complicado para el Tano y sus dirigidos.
En tan sólo 11 minutos del primer tiempo, los Tuzos ya tenían una ventaja importante en el marcador. En ningún instante estuvo en peligro su victoria.
Elías Montiel (20´) fue quien anotó el primer gol hidalguense de la tarde, al aprovechar un grotesco error de Nathan Silva.
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El volante mexicano no desaprovechó el regalo del defensa central brasileño, se animó a disparar desde fuera del área.
Con un certero cabezazo, Salomón Rondón (31´) amplió la ventaja. El venezolano le ganó, fácilmente, la posición a Rubén Duarte y remató a merced.
En el segundo tiempo, los futbolistas auriazules salieron con otra actitud. Corrieron y lucharon más, pero sin trascender.
A pesar de que lo intentaron, fueron incapaces de generar peligro en la portería de Carlos Moreno. Cerca del final, Rondón (80´) apareció para ponerle el último clavo al ataúd. Su anotación sirvió para que la afición felina gritara al unísono "pongan hue...".
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