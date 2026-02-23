Pumas se consolida tercero; Juárez pide calma tras vencer a Rayados

Con el triunfo ante los Rayados de Monterrey, los Pumas llegaron al tercer lugar de la tabla de posiciones y estiraron su invicto a siete partidos, producto de cuatro victorias y tres empates. Sin embargo, Efraín Juárez mantiene la calma.

En conferencia de prensa al finalizar el partido, el estratega de los universitarios, que hoy festeja su cumpleaños 38, fue cuestionado si el "tiempo le dio la razón" y en lugar de responder con soberbia, Efraín fue contundente y mesurado.

"Nunca he trabajado para callar bocas, sino para dar resultados, toda la vida. Desde que inicié. Esto se lo debo mucho a los jugadores. No ha sido fácil, hemos sufrido, se ha llorado, se ha sufrido y con una pretemporada espectacular, porque tuve el 80 por ciento de los jugadores y sabía que más allá del tiempo, todo embonaría, los refuerzos y la gente que vino", declaró Juárez.

El director técnico de Pumas recordó que cuando llegó de Colombia, donde fue bicampeón con el Atlético Nacional, la expectativa puesta sobre su trabajo en el futbol mexicano sería de ese tamaño, pero subrayó que está al frente de un proceso que va "paso a paso".

"Estoy como cuando llegué, con ilusión, con energía. Todo esto pasa por los jugadores, porque creen, porque demuestran en cada balón y eso es lo más difícil. Siempre habrá la expectativa con la realidad. Desde que llegué, por mi paso en Colombia se pensaba que esto iba a cambiar esto de un día para otro, pero paso a pasito hemos revertido esta situación", agregó.

Juárez reconoció que no fue fácil vencer al Monterrey, y no le dio mucha importancia a romper las rachas negativas que tenía Universidad Nacional ante Tigres y Rayados, ya que "sólo son estadísticas".

"Vamos paso a paso. Falta mucho torneo, pero es un inicio que pretendíamos. Todo es parte de, hay cosas por mejorar", concluyó.

Ahora, a Pumas le tocará visitar a los Xolos de Tijuana en la jornada 8, donde buscará acercarse aún más a la cima del campeonato.

Para Domènec Torrent, el problema de Rayados "no es un tema de actitud", sino de futbol. Este domingo, Monterrey volvió a perder contra un equipo contendiente, esta vez fue Pumas su verdugo, que lo exhibió con un contundente 2-0 en Ciudad Universitaria.

Esta derrota se suma a los tropiezos contra Toluca y América, otros dos contendientes al título, y el estratega español, en una mezcla de autocrítica y soberbia, declaró al final del partido que "este es un equipo que hace meses estaba en semifinales y casi llega a la final, entonces, estamos reforzados, se fueron dos y llegaron tres, pero el equipo es consciente de que tenemos para dar mucho más".

En Monterrey, desde la llegada de José Antonio Noriega como presidente deportivo, se ha discutido mucho sobre "las formas" en las que juega la Pandilla, que está lejos de responder en la cancha la gran inversión que se hace en la plantilla.

"Yo siempre digo que el balón no sirve para nada si no eres efectivo. Hemos tenido el 65 por ciento, 25 disparos a portería... El primer gol era evitable. El segundo es un córner, esta semana hemos estado trabajando 25 minutos eso con Jordi, que es el encargado de eso... Ellos estuvieron bien defensivamente o nosotros no estuvimos bien ofensivamente, dependiendo de cómo veas el vaso", agregó en conferencia de prensa.

Para el ex auxiliar de Pep Guardiola, está claro que el problema de su equipo no es la falta de actitud, sino que la falla está en el aspecto futbolístico.

"¿Qué me quedo del equipo? Que no nos hemos rendido, porque es muy fácil con el 2-0 sabiendo que íbamos a arriesgar, que, en la contra, te pudieran marcar muchos más goles. Muchas veces cuando gente de afuera o ustedes mismos, ustedes no tanto, pero la gente de afuera es 'échenle ganas'...no, futbol, échenle futbol, si le echan futbol y jugamos mejor, seguramente ganaremos. Las ganas las tienen, los huevos, como dicen aquí, también. Entrenan bien; nos falta encontrar la tecla que el año pasado en algunos partidos la teníamos. Esto me lo achaco a mí mismo, buscar la mejor manera, no la que yo pienso, sino la que se le acomode mejor a ellos porque ellos ganarán partidos, no yo", mencionó.

Durante su conferencia de prensa, el entrenador del Monterrey destacó el trabajo de Efraín Juárez al frente de Pumas, equipo actualmente tercero en la tabla de posiciones y uno de dos invictos en el Clausura 2026.

"A Efraín, gane o pierda, le he dicho que no se enoje tanto como yo lo hago a veces con la prensa, no le he dado un consejo: céntrate en el campo que lo haces muy bien. Cuando enfrentamos a alguien y no ganamos, hemos visto los partidos completos, mi staff y cuatro analistas, luego conjuntamos ideas y Pumas es un equipo que juega de memoria, a mi me encantan los equipos que juegan de memoria y lo he felicitado por esto. Más allá del resultado, es un equipo muy reconocible, no le voy a dar ningún consejo porque pienso que está haciendo una buena labor", concluyó.