Pumas vuelve a quedarse corto

Por Agencias

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Pumas vuelve a quedarse corto

Pumas empató 1-1 este sábado en su visita al campeón Toluca en partido de la Jornada 5 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Nemesio Diez.

Los universitarios lograron la apertura del marcador al 12’ tras ‘tejer’ una buena jugada que Ruvalcaba cristalizó con una buena definición tras el centro por izquierda del español Duarte.

Los Diablos insistieron y trataron de lograr la paridad en los 45 minutos iniciales, pero se toparon con un rival bien parado y con la solvencia de Keylor Navas en el fondo.

En la segunda mitad, los escarlata adelantaron las líneas y ejercieron mayor dominio sobre los universitarios, que apostaban a liquidar la batalla en un desdoble a velocidad.

El duelo se tornó parejo en el Infierno y al 67’ los choriceros por fin destrabaron el candado auriazul con una buena combinación que el ‘Canelo’ Angulo firmó con un cañonazo de zurda para batir a Keylor y emparejar el marcador.

En la recta final, los del ‘Turco’ Mohamed reclamaron un penalti de Azuaje sobre Paulinho; no obstante, el árbitro Víctor Cáceres no señaló nada.

