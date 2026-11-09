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Querétaro cae ante Puebla y continúa en caída libre

Por El Universal

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Querétaro cae ante Puebla y continúa en caída libre
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      México.- Cuando cayó el primer gol, el estadio enmudeció y la actitud de todos los jugadores queretanos reflejó la profunda decepción que sintieron.

      Sabían que sería difícil recuperarse y darle la vuelta al marcador. De no hacerlo, dejarían ir la oportunidad de depender de sí mismos para clasificar a la Liguilla. Tenían razón.

      El Querétaro sufrió una derrota (0-2) más que dolorosa ante el Puebla en el Corregidora y, prácticamente, llegarán a la última jornada con la calculadora en la mano.

      Ya han pasado tres semanas desde que los Gallos Blancos fueron humillados (5-0) por el Santos, pero todavía no logran superar aquel duro golpe.

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      En aquel momento, los Guerreros renacieron y ahora dependen de ellos mismos para estar en la Fiesta Grande; mientras que el Querétaro continúa en una caída libre que parece no tener fin.

      Cuatro derrotas consecutivas ha sufrido la escuadra de Esteban González, lo que provocó que haya pasado de estar en la parte alta de la clasificación a tener pocas opciones para avanzar a la fase final del torneo.

      El pésimo momento que viven los queretanos fue aprovechado por La Franja, quien, a pesar de ya no tener nada por qué pelear, no dejó pasar la oportunidad de quedarse con la victoria para cerrar su participación decorosamente. Antes de la primera mitad, Kevin Velasco (9´) y Omar Moreno (36´) resolvieron el partido y le entregaron los tres puntos al Puebla en condición de visitante.

      Con el marcador a su favor, los camoteros controlaron el ritmo del juego, pudieron conservar su ventaja, se quedaron con el triunfo y hundieron más a un Querétaro que ya está desahuciado, pero que afrontará sus dos partidos restantes con esperanza, lo único que le queda para sobrevivir.

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