Quería establecer altos estándares y lo logré

TOKIO.- En la pista nocturna, el mundo del atletismo volvió a mirar hacia Jamaica para encontrar al hombre más Rápido del Mundo. El velocista jamaicano más grande de la historia se encontraba en un palco del estadio, su presencia literalmente sobrevolando un deporte que no ha sido el mismo desde que se retiró.

Oblique Seville pudo haberse proclamado como el nuevo campeón mundial de los 100 metros. Pero Usain Bolt sigue siendo la única estrella del atletismo de este siglo cuya fama trasciende mucho más allá del deporte.

Ocho años después de su retiro, nadie se ha acercado a igualar sus tiempos o su presencia. En una entrevista antes de las carreras del domingo por la noche en el Mundial de atletismo, dijo que se siente genial por eso, porque “para eso trabajé”.

“Cuando competía, trabajaba para romper el estándar”, afirmó. “Ahora que me he retirado, es una gran sensación saber que soy el referente si quieres ser el mejor, si quieres ser una leyenda. Quería establecer altos estándares y lo hice. Estoy feliz por eso”.

Los números cuentan parte de esta historia. Ocho medallas olímpicas de oro olímpicas. Once medallas de oro en campeonatos mundiales. Tres récords mundiales — 9,58 segundos en los 100 metros, 19,19 en los 200 y 36,84 en el relevo 4x100 — que aún se mantienen.

Ningún corredor se ha acercado a menos de 0.12 segundos de cualquiera de sus marcas individuales desde que se retiró.

Al preguntarle por qué es así, a pesar de un mundo en el que la tecnología de calzado y pistas ofrece a los corredores un mayor impulso que hace 15 años cuando él estaba en su mejor momento, Bolt ofreció una visión de por qué sigue siendo el embajador más atractivo de su deporte.

“¿Realmente quieres la respuesta? Simplemente somos más talentosos”, comentó. “Fíjate. Lo que quiero decir es que no puedes correr más rápido (solo) con zapatillas nuevas”.