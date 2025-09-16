BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

Bad Bunny y Amazon Music anunciaron este lunes una colaboración de gran impacto que abarca educación, empoderamiento cultural y desarrollo económico para generar un cambio real en Puerto Rico.

Los programas incluirán currículo STEM reforzado, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y maestros, lo que garantizará el aprendizaje continuo y el apoyo comunitario, basándose en el trabajo continuo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny para impulsar la educación en Puerto Rico.

Según el comunicado de Amazon, la colaboración abarca asimismo iniciativas para apoyar a agricultores y mejorar el acceso a productos frescos en toda la isla. Bad Bunny anunció este lunes que habrá una función especial en el Coliseo de Puerto Rico el próximo sábado, 20 de septiembre, de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’, que culminó oficialmente la víspera tras un récord de 30 conciertos.