ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Camerino

BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

Bad Bunny y Amazon Music anunciaron este lunes una colaboración de gran impacto que abarca educación, empoderamiento cultural y desarrollo económico para generar un cambio real en Puerto Rico.

Los programas incluirán currículo STEM reforzado, recursos tecnológicos y apoyo educativo para estudiantes y maestros, lo que garantizará el aprendizaje continuo y el apoyo comunitario, basándose en el trabajo continuo de Amazon, Fundación Rimas y Fundación Good Bunny para impulsar la educación en Puerto Rico.

Según el comunicado de Amazon, la colaboración abarca asimismo iniciativas para apoyar a agricultores y mejorar el acceso a productos frescos en toda la isla. Bad Bunny anunció este lunes que habrá una función especial en el Coliseo de Puerto Rico el próximo sábado, 20 de septiembre, de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’, que culminó oficialmente la víspera tras un récord de 30 conciertos. 

CARLOS ALCARAZ, ICONO de MODA

EFE

EL TOP SEXY DE JENNA ORTEGA EN LOS PREMIOS EMMY

El Universal

ARRASA EN TAQUILLA DE EE.UU

EFE

LA CINTA JAPONESA RECAUDÓ 70 MDD EN ESTADOS UNIDOS, LO QUE SUPONE UN RÉCORD PARA EL ESTRENO DE UNA PELÍCULA DE ANIME

BAD BUNNY LANZA INICIATIVA EDUCATIVA

El Universal