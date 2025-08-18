Quintana destaca actitud de su equipo

El Club Atlético de San Luis Femenil vive un gran momento en el Apertura 2025. La tarde del pasado sábado, las dirigidas por Ignacio Quintana conquistaron su tercer triunfo consecutivo como visitantes, al imponerse 1-2 frente a Xolos de Tijuana en la frontera.

Lejos de venirse abajo, el conjunto potosino mostró carácter y resiliencia. Con orden defensivo, sacrificio en cada línea y el empuje colectivo, encontraron la recompensa cerca del final con el tanto de la venezolana Enyerliannys Higuera, quien firmó la victoria.

En conferencia de prensa, el técnico Ignacio Quintana destacó la actitud de sus jugadoras: “Rescato mucho la resiliencia que tuvo el equipo para imponerse, no nada más al gol en contra, sino también a la expulsión al inicio del segundo tiempo. Podíamos dar soluciones tácticas, pero si ellas no ponían lo que pusieron esos últimos 35 minutos, nuestro trabajo pasaba a segundo término. Esta victoria es de ellas, de lo que hicieron desde lo individual en favor del colectivo”, afirmó. El estratega, sin embargo, reconoció que aún hay aspectos por mejorar: “Nos jugamos la calificación en cada torneo. Hemos demostrado que, incluso sufriendo, logramos resultados, pero lo que me gustaría es que tuviéramos más calma en los partidos, más control, que no dependamos siempre de la emoción para resolver. Estamos contentos con los tres puntos, aunque nos queda ese sabor de que podemos hacerlo mejor y demostrar que Atlético de San Luis está para mucho más”.