Ramón Muñiz brilla en la cuarta etapa

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El equipo potosino Canel´s-Java continúa siendo protagonista en la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026, luego de disputar la cuarta etapa de la competencia, un exigente recorrido de 77.5 kilómetros entre Totolapan y el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, donde Ramón Muñiz destacó con una valiente escapada y una sobresaliente actuación en las metas intermedias y de montaña.

La jornada presentó un recorrido con mil 190 metros de desnivel positivo y mil 80 metros negativos, además de dos metas intermedias y dos premios de montaña, convirtiéndose en una de las etapas más demandantes del certamen.

Ramón Muñiz fue uno de los grandes protagonistas del día al lanzar una fuga junto a otro competidor, llegando a mantener una ventaja superior a los cuatro minutos sobre el pelotón. Sin embargo, el fuerte viento en contra y la persecución organizada por los equipos terminaron por neutralizar el intento en la parte final del recorrido, relegándolo a las últimas posiciones de la etapa pese al enorme desgaste realizado.

A pesar de ello, el ciclista de Canel´s-Java consiguió importantes dividendos deportivos al conquistar las dos metas intermedias, con lo que se colocó entre los tres mejores de esa clasificación, además de adjudicarse la primera meta de montaña y finalizar segundo en la segunda, resultados que lo impulsan hasta el subliderato de la clasificación de montaña.

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En la llegada a Oaxaca de Juárez, los mejores representantes del conjunto dirigido por Juan José Monsiváis fueron Miguel Ángel Díaz, quien cruzó la meta en la sexta posición, seguido de Efrén Santos en el décimo lugar. Posteriormente arribaron Julián Camacho (13), Andrés Silva (15), Kevin Jiménez (29), Eduardo Miralrío (50) y Ramón Muñiz (51).

Tras cuatro etapas disputadas, Miguel Ángel Díaz es el mejor ubicado del equipo en la clasificación general, ocupando el noveno puesto, apenas a cuatro segundos del líder con un tiempo acumulado de 9:16:23. Detrás aparecen Andrés Silva en el lugar 11, Julián Camacho en el 17, Efrén Santos en el 22, Ramón Muñiz en el 33, Eduardo Miralrío en el 36 y Kevin Jiménez en el 49.

En las clasificaciones secundarias, Ramón Muñiz marcha segundo en Metas Intermedias con seis puntos, mientras que Andrés Silva ocupa el tercer sitio con cinco unidades. En la clasificación de Montaña, Muñiz también se ubica como sublíder, consolidándose como uno de los ciclistas más combativos de la competencia.

Con estos resultados, Canel´s-Java llega motivado a la etapa reina de la Vuelta Clásica Lunes del Cerro, con la misión de seguir escalando posiciones en la clasificación general y mantener la pelea por los distintos lideratos de la competencia nacional.