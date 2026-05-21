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Rangers remontan y derrotan a Rockies

Por AP

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Rangers remontan y derrotan a Rockies

DENVER.- Josh Jung conectó un sencillo de la ventaja en la novena entrada, Jake Burger y el dominicano Ezequiel Durán enlazaron jonrones consecutivos, y los Rangers de Texas remontaron para superar a los Rockies de Colorado 5-4 el miércoles.

Joc Pederson se embasó por interferencia del receptor con uno fuera en la novena. Sencillos consecutivos llenaron las bases, y Pederson anotó la carrera del empate por un passed ball de Brett Sullivan. Luego, Jung conectó un sencillo ante el dominicano Juan Mejia para poner a los Rangers 5-4 arriba.

Jung anotó con el jonrón de dos carreras de Durán en la cuarta, y Burger siguió con otro cuadrangular que le dio a Texas ventaja de 3-1.

Jacob Latz (1-1) lanzó dos entradas sin permitir carreras para llevarse la victoria. Permitió un imparable y ponchó a cuatro.

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Brennan Bernardino (2-2) permitió dos hits en la novena. Se le cargaron dos carreras sucias.

Texas ganó dos de tres juegos en la serie en Coors Field.

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