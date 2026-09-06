Papa León XIV pide paz en Ucrania y fin de la violencia

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CIUDAD DEL VATICANO, Italia., septiembre 6 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El Papa León XIV hizo un nuevo llamamiento a la paz en Ucrania este domingo, pidiendo que los esfuerzos para reanudar las negociaciones produzcan "frutos concretos y abran el camino a la diplomacia".

Papa León XIV pide paz y diálogo en Ucrania

La declaración se produjo durante el Angelus en la Plaza de San Pedro, el mismo día en que los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, iniciaron conversaciones con el gobierno ucraniano en Kiev, tras una reunión de más de tres horas con Vladimir Putin en Rusia el pasado sábado.

"Con profunda tristeza, sigo las noticias sobre los violentos ataques que recientemente han azotado varias ciudades e infraestructura civil en Ucrania, causando la muerte de personas inocentes", dijo el pontífice.

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"Mi corazón se une al sufrimiento de la población, que ha vivido durante años con angustia y miedo. Hago un nuevo llamamiento para que cese la violencia, para que cese la destrucción y para que los corazones se abran al diálogo y a la paz", añadió el Papa.

Reuniones diplomáticas buscan avances en conflicto ucraniano

Posteriormente, León XIV expresó su esperanza de que "los esfuerzos emprendidos en los últimos días para reanudar las negociaciones den frutos concretos y abran el camino a la diplomacia".

En la capital rusa, la reunión entre Putin, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, duró exactamente 3 horas y 10 minutos, según Yuri Ushakov, asesor del Kremlin. Según Ushakov, el líder ruso "subrayó la necesidad de eliminar las causas profundas del conflicto ucraniano" y presentó evaluaciones "claras y exhaustivas" de la situación militar.

El portavoz también confirmó que los presidentes de Rusia y Estados Unidos "seguirán manteniendo contacto personal". La Casa Blanca calificó la reunión de productiva. Según un funcionario entrevistado por la prensa internacional, Witkoff y Kushner discutieron con Putin "planes concretos para los próximos pasos, que se anunciarán en las próximas semanas".

Estados Unidos espera que las reuniones en Kiev sean "igualmente productivas". Los enviados estadounidenses llegaron a la capital ucraniana el domingo por la mañana, en su primera visita a la ciudad desde el inicio del segundo mandato de Trump.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó el inicio de las conversaciones y publicó imágenes de la recepción a los representantes estadounidenses.

"Han comenzado las conversaciones entre la delegación ucraniana y los enviados estadounidenses", escribió Zelensky en la red social X. Además de la reunión bilateral, está prevista una reunión con la participación de asesores de seguridad nacional de países europeos.

La Unión Europea sigue de cerca los acontecimientos, ante el temor de que un acuerdo negociado exclusivamente entre Estados Unidos y Rusia pueda menoscabar los intereses de seguridad del continente.

Las negociaciones se desarrollan en medio de una tregua de tres días, que finaliza este lunes por la noche, tras los ataques contra Kiev y Moscú, en un gesto de apertura de Rusia y Ucrania hacia la misión estadounidense.