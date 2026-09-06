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León y América disputan tercer lugar en Leagues Cup 2026 en Houston

Ambos equipos llegan tras perder semifinales y buscan confianza para el Apertura 2026 de Liga MX.

Por El Universal

Septiembre 06, 2026 06:05 p.m.
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León y América disputan tercer lugar en Leagues Cup 2026 en Houston
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Todo está listo para que el León y el América se enfrenten en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026.

      León y América buscan revancha tras semifinales

      La tarde de este domingo, los Panzas Verdes y las Águilas miden fuerzas en el Shell Energy Stadium de Houston con la intención de subirse al podio de la sexta edición del torneo binacional.

      El conjunto esmeralda y el azulcrema llegan a este compromiso con la desilusión de haber perdido en las semifinales ante el Toluca y el Monterrey, respectivamente.

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      Premio económico y transmisión del partido

      Sin embargo, esta es una oportunidad de quedarse con la medalla de bronce y de ganar confianza para encarar lo que resta del Apertura 2026 de la Liga MX.

      Además, está el premio económico de 500 mil dólares que entrega la organización al tercer lugar.

      Cabe resaltar que el partido entre el León y el América se jugará en el mismo estadio que la final que protagonizarán el Toluca y el Monterrey.

      Además, el duelo entre los Panzas Verdes y las Águilas será transmitido, en nuestro país, a través de las pantallas de Apple TV.

      Desafortunadamente para la afición esmeralda y azulcrema, el juego no pasará por televisión abierta en México.

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