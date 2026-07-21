Reafirma Rodolfo Gómez su compromiso con el atletismo nacional
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El exatleta olímpico mexicano Rodolfo Gómez Orozco fue una de las figuras presentes en la tradicional carrera atlética Corriendo por una Vida Digna 2026, donde acompañó y dio seguimiento a los integrantes del Rodolfo Gómez Club, equipo que continúa formando atletas de alto rendimiento bajo su dirección.
Con una amplia trayectoria como entrenador y asesor especializado en pruebas de fondo, Gómez Orozco reconoció el trabajo realizado por los organizadores y patrocinadores del evento, además de destacar la importancia de este tipo de competencias para fomentar la práctica del atletismo.
"Para mí siempre, primero que nada, es un gusto estar en este tipo de eventos. Esto es parte de toda mi vida en las carreras de ruta y el fondismo. Aprovecho para felicitar tanto a los organizadores como a los patrocinadores", expresó.
El histórico fondista mexicano también compartió su visión sobre las carreras de larga distancia, disciplina en la que aseguró que el aspecto mental es determinante para alcanzar el éxito. "Siempre he dicho que las carreras de fondo son para gente inteligente, porque se requiere una mente especial. Los atletas deben ser fuertes mentalmente para realizar un esfuerzo prolongado. Las competencias de fondo se ganan pensando y ejecutando", señaló.
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Durante la competencia, el entrenador estuvo atento al desempeño de sus atletas, entre ellos Tirzo Efraín Reséndez de los Santos, quien se proclamó tricampeón absoluto de la carrera representando al Rodolfo Gómez Club.
Gómez Orozco explicó: "A algunos atletas, como Tirzo, les envío sus programas vía internet. También continúo asesorando a corredores de Perú.
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