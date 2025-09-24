Recibe M. Ochoa escandalosa goliza

México.- El mexicano Guillermo Ochoa comenzó una nueva aventura en el futbol europeo con el AEL Limassol de Chipre. Amarga presentación para el histórico arquero.

El surgido del América fue goleado 5-0 por el líder Omonia, en actividad de la Jornada 4 de la Liga de Chipre.

La derrota de escándalo se maximizó en México, luego de que Ochoa sea visto como el tercer portero de la Selección Mexicana, rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, la prensa chipriota también señaló la goleada que sufrió el Limassol en manos del líder de la competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El Omonia se mostró impetuoso, dominante y decidido, desmantelando al AEL con un impresionante 5-0. Los verdes de Henning Berg redujeron a los azules y amarillos a polvo y migajas”, escribió el medio “Phileleftheros”.

“Un debut de pesadilla para Guillermo Ochoa”, señaló la prensa internacional sobre el abultado marcador en la presentación de Memo, quien busca llegar a su sexto Mundial en 2026.

El siguiente compromiso de Memo Ochoa será como local, el sábado 27 de septiembre frente al Akritas Chlorakas CF, que marcha un posición debajo.