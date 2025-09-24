logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Recibe M. Ochoa escandalosa goliza

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Recibe M. Ochoa escandalosa goliza

México.- El mexicano Guillermo Ochoa comenzó una nueva aventura en el futbol europeo con el AEL Limassol de Chipre. Amarga presentación para el histórico arquero.

El surgido del América fue goleado 5-0 por el líder Omonia, en actividad de la Jornada 4 de la Liga de Chipre.

La derrota de escándalo se maximizó en México, luego de que Ochoa sea visto como el tercer portero de la Selección Mexicana, rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, la prensa chipriota también señaló la goleada que sufrió el Limassol en manos del líder de la competencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El Omonia se mostró impetuoso, dominante y decidido, desmantelando al AEL con un impresionante 5-0. Los verdes de Henning Berg redujeron a los azules y amarillos a polvo y migajas”, escribió el medio “Phileleftheros”.

“Un debut de pesadilla para Guillermo Ochoa”, señaló la prensa internacional sobre el abultado marcador en la presentación de Memo, quien busca llegar a su sexto Mundial en 2026.

El siguiente compromiso de Memo Ochoa será como local, el sábado 27 de septiembre frente al Akritas Chlorakas CF, que marcha un posición debajo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Padres aseguran un lugar en los playoffs
Padres aseguran un lugar en los playoffs

Padres aseguran un lugar en los playoffs

SLP

AP

Ganan Cordero y Hdz. el Rally Patrio
Ganan Cordero y Hdz. el Rally Patrio

Ganan Cordero y Hdz. el Rally Patrio

SLP

Romario Ventura

Gran inicio de SLP en la Paralimpiada
Gran inicio de SLP en la Paralimpiada

Gran inicio de SLP en la Paralimpiada

SLP

Romario Ventura

Real Madrid golea a Levante
Real Madrid golea a Levante

Real Madrid golea a Levante

SLP

AP

Doblete de Mbappé y Mastantuono marca su primer gol con los merengues