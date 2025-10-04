logo pulso
Recibe Potosinos al Pabellón FC

El cuadro local va en busca de su tercera victoria en casa

Por Romario Ventura

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Recibe Potosinos al Pabellón FC

La escuadra del Potosinos Futbol Club volverá a la acción este sábado 4 de octubre, cuando reciba en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, campo 1, al conjunto de Pabellón FC, en el marco de la quinta jornada del Grupo XII de la Temporada 2025-2026 de la Tercera División Profesional. El encuentro está programado para arrancar a las 16:00 horas.

Tras una complicada visita a Zacatecas, el conjunto potosino regresa a casa con la misión de sumar su tercera victoria consecutiva como local y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla general. Actualmente, el equipo dirigido por René Isidoro García registra 2 triunfos y 2 derrotas en cuatro partidos, lo que les da un total de 6 unidades.

En contraste, Pabellón FC ha disputado tres encuentros, de los cuales ha conseguido una victoria, un empate y una derrota, acumulando 4 puntos hasta el momento. El choque se perfila como un duelo clave para ambas escuadras en sus aspiraciones dentro del torneo.

Durante la semana, el cuerpo técnico del PFC se ha enfocado en corregir aspectos defensivos y ofensivos que les costaron resultados adversos en jornadas anteriores. El estratega García ha trabajado con su plantel el parado táctico, la presión en las líneas y la generación de juego ofensivo, buscando que el equipo muestre un mejor funcionamiento en la cancha.

Aunque no presentan jugadores lesionados, el club espera la resolución de la Comisión Disciplinaria sobre una posible sanción para el técnico René Isidoro García, quien fue expulsado en el duelo anterior frente a Mineros de Zacatecas.

La directiva del Potosinos Futbol Club extendió una invitación a la afición para que asista y apoye al equipo este sábado en el campo sintético de la Unidad Deportiva López Mateos, con el objetivo de convertir el escenario en una fortaleza y acompañar al plantel en su lucha por otro triunfo en casa.

