GUILLERMO ARRIAGA CONQUISTA A SLP

San Luis Potosí volvió a vibrar con la presencia de Guillermo Arriaga, uno de los escritores y guionistas más influyentes de la literatura y el cine contemporáneo.

El autor, que ha generado una profunda conmoción y admiración entre sus lectores, presentó en nuestra ciudad su más reciente obra, “El hombre”, en una serie de actividades que reunieron a públicos diversos.

La visita comenzó con la presentación oficial de su último libro en el Palacio Municipal, donde Arriaga dialogó sobre su obra, su proceso creativo y los desafíos narrativos que lo han consolidado como una de las voces más poderosas de la narrativa actual.

En este acto, el escritor invitó a la maestra Vanessa Cortés Colis a realizar la presentación del libro, reconociendo su trayectoria literaria y académica, lo que dio al evento un matiz entrañable y de gran calidad cultural.

La velada convocó a autoridades, lectores y admiradores, quienes celebraron este diálogo lleno de sensibilidad e inteligencia.

Al día siguiente, el autor sostuvo una charla entrañable con jóvenes de bachillerato y familias del Colegio Internacional Terranova. Cercano y empático, Arriaga respondió preguntas, compartió anécdotas y dejó una frase memorable que resonó entre los asistentes: “Si no lees, no pasa nada. Pero si lees, te pasa todo.” Un mensaje poderoso que sembró inspiración y entusiasmo por los libros en los estudiantes.

Finalmente, la gira concluyó en Librerías Gandhi, donde Arriaga firmó ejemplares de sus libros y compartió con cada lector palabras y gestos de cercanía.

La calidez de este momento ratificó el profundo vínculo que mantiene con el público potosino, que lo recibe siempre con entusiasmo y gratitud.