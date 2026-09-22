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Reducirá la F1 las distancias de carrera

A partir de la próxima temporada bajará de 305 a 290 kilómetros

Por AP

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Reducirá la F1 las distancias de carrera
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      LONDRES.- La Fórmula 1 ha aprobado una reducción de 15 kilómetros en las distancias oficiales de carrera a partir de la próxima temporada, recortando la distancia total de 305 a 290 kilómetros.

      La decisión se finalizó en Londres por la Comisión de Fórmula 1, presidida por el CEO de la F1, Stefano Domenicali, y el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis.

      "En consonancia con los ajustes al reglamento de las unidades de potencia que se introducirán en 2027 sobre el flujo de combustible, se aprobó una reducción de la distancia total de carrera de 305 km a 290 km, lo que corresponde a una reducción de dos o tres vueltas", señaló la FIA en un comunicado.

      El cambio se alinea con el próximo reglamento de unidades de potencia de 2027, que favorece un aumento de la potencia del motor por encima de la aportación eléctrica híbrida.

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      Para gestionar mejor los retrasos por lluvia y las banderas rojas, la comisión también ha eliminado el estricto límite general de tres horas para el evento. Aunque se mantiene el máximo de dos horas de tiempo de carrera en acción, el cambio da a los organizadores flexibilidad para completar las distancias completas de carrera. Las sesiones de práctica también ganarán flexibilidad adicional para ampliarse tras interrupciones.

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