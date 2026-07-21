Investigan a Joshua Kerry por muerte de Ann Widdecombe en Haytor

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LONDRES (AP) — El hombre acusado de matar a la ex política británica Ann Widdecombe en su casa la golpeó 21 veces en la cabeza con un martillo, informó un fiscal a un tribunal en una audiencia celebrada el martes.

Detalles confirmados

Joshua Kerry, de 28 años, compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, por el homicidio que conmocionó al público y al estamento político.

Widdecombe estaba almorzando cuando Kerry condujo hasta su vivienda en un aislado pueblo del suroeste de Inglaterra. La golpeó repetidamente con el martillo y luego se llevó su cartera al marcharse, indicó el fiscal Kashif Malik.

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La lesión en la cabeza por traumatismo contundente figuró como la causa provisional de defunción.

Kerry fue acusado el lunes mientras permanecía bajo custodia, tras ser detenido bajo sospecha de asesinato y de actos de terrorismo. La policía continúa investigando su móvil, incluida una posible conexión política o terrorista, señalaron los fiscales.

Cronología del caso

Widdecombe, de 78 años, ex diputada y ex ministra del gobierno, era una destacada voz política conocida por sus opiniones socialmente conservadoras, contrarias al aborto y a los derechos LGBTQ+.

Al parecer fue atacada el 8 de julio, cuando no se presentó esa tarde a una entrevista de televisión programada. Su jardinero la encontró muerta el 9 de julio.

Kerry fue arrestado el 11 de julio en South Yorkshire, un condado del norte de Inglaterra, a más de 400 kilómetros (250 millas) del pueblo de Haytor, al borde del Parque Nacional Dartmoor, donde vivía Widdecombe.

Inicialmente fue detenido bajo sospecha de asesinato, pero tras hallarse nuevas pruebas mientras estaba bajo custodia, fue detenido de nuevo bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo.

Widdecombe fue diputada en la Cámara de los Comunes de 1987 a 2010, y se desempeñó como ministra de prisiones en el gobierno conservador del primer ministro John Major en la década de 1990.

Alcanzó notoriedad después de dejar el Parlamento como concursante en los programas de telerrealidad "Strictly Come Dancing" y "Celebrity Big Brother".

Más tarde se unió al Partido del Brexit y, durante un breve periodo, fue eurodiputada antes de que Reino Unido abandonara la Unión Europea en 2020. Más recientemente, se incorporó al partido antiinmigración Reform UK, y a menudo aparecía en los medios como portavoz del partido en materia de inmigración y justicia.

El asesinato de Widdecombe ha reavivado la preocupación por la seguridad de los políticos, que se había reforzado en la última década tras los asesinatos de dos destacados diputados. La legisladora laborista Jo Cox fue tiroteada y apuñalada en 2016 por un extremista de extrema derecha, y el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un atacante inspirado por el grupo Estado Islámico.