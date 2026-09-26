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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Remontada de Atlas sobre Tijuana

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Remontada de Atlas sobre Tijuana
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Los Rojinegros del Atlas lograron esta nohe una épica remontada ante Xolos de Tijuana para vencerlos 3-2 en el Estadio Caliente, en un duelo correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026

      El duelo comenzó con Atlas buscando la portería rival. Fue al minuto 15 cuando los Zorros abrieron el marcador aprovechando un error en la salida del Xolaje. Kevin Zenón filtró un gran balón para Ryan Mmaee quien definió con tranquilidad para vencer a Toño Rodríguez.

      Los dirigidos por Sebastián Abreu lograron empatar el partido al minuto 21 y lo hicieron por la vía del penal luego de que el mismo Mmaee cometiera una falta dentro del área. Mourad El Ghezouani ejecutó con maestría su disparo para vencer a Camilo Vargas, un especialista en atajar penales.

      Xolos le dio la vuelta al partido al 37´ en un tiro de esquina. Adonis Preciado picó a primer poste e hizo un taconazo tremendo para asistir a Nacho Rivero, quien anotó el 2-1 con un cabezazo a segundo poste.

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      En la segunda mitad, Atlas buscó el empate con insistencia y finalmente lo consiguió al minuto 87 gracias a un penal bien ejecutado por Luís Esteves y finalmente los Rojinegros lograron una épica remontada con un tremendo disparo de Florián Monzón en tiempo de compensación.

      Para la Jornada 11, la cual ya será en la segunda semana de octubre debido a la Fecha FIFA, Xolos visitará a Juárez y Atlas recibirá nada más y nada menos que a las Chivas en el Clásico Tapatío.

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