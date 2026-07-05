Checo Pérez apoya a México en Mundial desde Gran Bretaña

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La Selección Mexicana disputa este domingo uno de los partidos más importantes de su historia al enfrentar a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, en los Octavos de Final del Mundial de 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre, que además presume una defensa imbatida al no haber recibido goles en la competencia, contará con el respaldo de miles de aficionados en las tribunas y de millones de seguidores dentro y fuera del país, quienes esperan cerrar la semana con una gran alegría.

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Entre ellos se encuentra Sergio "Checo" Pérez, piloto de Cadillac en la Fórmula 1, quien ha dejado claro que la distancia no es impedimento para apoyar al Tricolor. El tapatío, que se encuentra en Inglaterra con motivo del Gran Premio de Gran Bretaña, arribó este domingo al circuito de Silverstone luciendo con orgullo la playera de la Selección Mexicana.En un video compartido en redes sociales, se puede ver a Checo Pérez recorriendo las inmediaciones del circuito con la camiseta de la Selección Mexicana, mientras es observado por miembros de la organización y algunos aficionados presentes en Silverstone.El piloto mexicano ha demostrado en múltiples ocasiones su pasión por el futbol y su apoyo incondicional al Tricolor. Incluso, durante uno de los eventos previos al encuentro, envió un mensaje de aliento al equipo nacional, deseándole el mayor de los éxitos y expresando su deseo de verlo avanzar a las siguientes rondas del torneo de la FIFA.