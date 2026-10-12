RG2 B abre su participación en el Nacional Charro

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El equipo RG2 B hizo su presentación en el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026, al registrar una puntuación de 285 unidades en la Arena Potosí. La escuadra se convirtió en el primer equipo potosino en competir en esta edición del máximo evento de la charrería mexicana, que reúne a exponentes de distintas entidades del país.

La agrupación estuvo integrada por Emilio Juárez Garrido, encargado de la cala de caballo; Juan Pablo Rodríguez, en los piales; y los coleadores Octavio López Vázquez, José Francisco Juárez Garrido y Emilio Juárez Garrido. En las suertes de jineteo, Francisco García participó en el toro y Cristian Alejandro Guerra hizo lo propio en la yegua.

En las manganas y la suerte final también participaron representantes del equipo: Luis Donaldo Ruiz Gómez y Juan Pablo Rodríguez se encargaron del terneado; Rodríguez actuó en las manganas a pie, mientras que Miguel Cavazos Guerrero intervino en las manganas a caballo. Cristian Alejandro Guerra cerró la participación de RG2 B en el paso de la muerte.

La actividad del fin de semana también contó con la participación de escaramuzas potosinas. Nobleza Charra consiguió 279 puntos; Villa de Oxitipa, de Ciudad Valles, sumó 272 unidades; Media Luna Plata, de Rioverde, registró 272.5, y El Rosedal obtuvo 248.5 puntos, en una jornada que destacó la presencia de las representantes estatales en la competencia nacional.

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Desde el inicio del campeonato se han celebrado nueve charreadas y tres eliminatorias del Coleadero Nacional en la Arena Potosí. Las actividades han atraído a visitantes de diferentes estados de México y a la afición potosina que sigue de cerca la charrería, en un encuentro que mantiene a San Luis Potosí como sede de la máxima fiesta del deporte mexicano.