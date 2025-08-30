logo pulso
RG2 es el monarca de la Fase II

Reafirman su hegemonía en la Liga Profesional de Charrería con su campeonato

Por Romario Ventura

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
RG2 es el monarca de la Fase II

El equipo potosino RG2, bicampeón nacional, reafirmó su hegemonía al proclamarse campeón de la Fase II de la Liga Profesional de Charrería, competencia celebrada el fin de semana en el Lienzo Hermoso Cariño, dentro de las actividades de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

El conjunto sumó 440 puntos en esta segunda etapa, que se añaden a los 434 conseguidos en la primera fase, para promediar 437 unidades, lo que lo mantiene como líder de la clasificación general. La tercera fase del torneo se disputará del 25 al 27 de septiembre, con la gran final programada para el día 28.

ESCARAMUZA CHARRAS BRILLA

De manera paralela, la escaramuza potosina Charras RG2 tuvo una destacada participación en el XXVIII Campeonato Charro Millonario “Don Félix Bañuelos Jiménez” 2025, celebrado en el Rancho Santa María de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El equipo femenil acarició las tres centenas al promediar 299.33 puntos finales. Su actuación incluyó: 10 puntos en las puntas, 6 por velocidad, 304 en la suma base, 50 adicionales en su rutina, 46.66 de ejecución en el Ejercicio Millonario y 117.33 en infracciones.

Con estos resultados, tanto el equipo varonil como la escaramuza RG2 consolidan el nombre de San Luis Potosí en lo más alto del circuito profesional de la charrería y la equitación femenil, demostrando el nivel competitivo que los distingue a nivel nacional.

