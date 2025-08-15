logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Richardson fija récord mundial

Por AP

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Richardson fija récord mundial

KONYA.- El británico Matt Richardson estableció el récord mundial en la prueba de 200 metros de velocidad, convirtiéndose en el primer ciclista que rebaja la barrera de los 9 segundos.

Richardson, quien ganó tres medallas para Australia en los Juegos Olímpicos de París antes de cambiarse a Gran Bretaña, cronometró 8.941 segundos en el Velódromo de Konya.

Richardson, de 26 años, rompió el récord del neerlandés Harrie Lavreysen (9.088) establecido en París el verano pasado.

“Básicamente, solo era un pasajero. Le di un poco de dirección a la bicicleta y casi iba sola”, dijo Richardson, citado en un comunicado de prensa de la federación británica. “Sé que esta pista puede ser bastante complicada en las curvas, así que fui cauteloso en esos puntos, pero aparte de eso, solo iba tan rápido como podía”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Richardson, nacido en Inglaterra, ganó dos medallas de plata el verano pasado, en sprint individual y keirin, así como un bronce en sprint por equipos.

Además, el británico Will Bjergfelt un récord mundial en el C5 UCI Hour Record al cubrir 51.471 kilómetros en 60 minutos. Se convirtió en el primer paraciclista en romper también la barrera de los 50 kilómetros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Triunfan Orioles ante Marineros
Triunfan Orioles ante Marineros

Triunfan Orioles ante Marineros

SLP

AP

El novato Tomoyuki Sugano logra su 10a. gloria tras larga demora por lluvia

Bravos someten a los Mets
Bravos someten a los Mets

Bravos someten a los Mets

SLP

AP

Azulejos superan a los Cachorros
Azulejos superan a los Cachorros

Azulejos superan a los Cachorros

SLP

AP

JJOO 2028 permitirá sedes patrocinadas
JJOO 2028 permitirá sedes patrocinadas

JJOO 2028 permitirá sedes patrocinadas

SLP

AP