Robert Moreno niega uso de IA y presenta convocatoria en Corea del Sur

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CHEONAN, Corea del Sur (AP) — Robert Moreno, el técnico interino de Corea del Sur, negó haber usado inteligencia artificial en trabajos anteriores para preparar partidos al anunciar su primera convocatoria el lunes.

Robert Moreno niega uso de inteligencia artificial en su gestión

Moreno fue nombrado en agosto con un contrato que se extiende hasta finales de noviembre. Sucede a Hong Myung-bo, quien renunció tras un decepcionante Mundial en el que Corea del Sur quedó eliminada en la fase de grupos.

Moreno, quien estuvo al frente de España durante nueve partidos en 2009, fue despedido por el Sochi FC en septiembre de 2025 después de una racha de malos resultados, y el club ruso lo acusó de depender de la IA.

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"Si verifican los hechos, verán que gran parte de lo que se informó se sacó de contexto y se exageró", dijo Moreno en una conferencia de prensa en la ciudad de Cheonan. "Obviamente uso tecnología... esos reportes no son ciertos".

Preparación de Corea del Sur para la Copa Asiática 2027

El primero de los seis partidos de Moreno al mando será el 24 de septiembre contra Ecuador, con Son Heung-min continuando como capitán de Corea del Sur.

"Todos somos conscientes de la versatilidad de Son. Para mí puede jugar en tres posiciones", comentó Moreno sobre el delantero de LAFC, de 34 años.

Moreno tiene la tarea de restaurar la confianza del público en la selección nacional. La inquietud en torno al nombramiento de Hong en 2024 se transformó en enojo tras las malas actuaciones en el Mundial.

Hong fue interrogado duramente por legisladores en una audiencia parlamentaria en julio, junto con Chung Mong-gyu, el exjefe de la Asociación de Fútbol de Corea, cuyas oficinas fueron allanadas por la policía en agosto. La KFA se disculpó después de que una auditoría gubernamental filtrada informara que la organización había proporcionado "entretenimiento sexual" para árbitros extranjeros en 2011 y 2012.

"He estudiado a fondo los partidos y a los jugadores del Mundial, pero creo que es inapropiado evaluar públicamente a mi predecesor", dijo Moreno. "Es importante usar lo que haya ocurrido en el pasado como una oportunidad de aprendizaje. Lo que está claro es que cuando pierdes, salen a la luz muchos problemas. Pero cuando ganas, se desvanecen".

Corea del Sur también enfrentará a Uruguay, Venezuela, Uzbekistán y a otros dos rivales aún por anunciar como parte de la preparación para la Copa Asiática de 2027, que comienza en enero en Arabia Saudí.

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