Rompen Celtics racha de Cavs

BOSTON.- Jaylen Brown anotó 30 puntos, incluidos 13 durante una racha de 20-3 para cerrar la primera mitad que ayudó a los Celtics de Boston a alejarse de Cleveland y ganar 125-105 el miércoles por la noche, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de los Cavaliers.

Sam Hauser anotó 21 tantos desde el banquillo para Boston, que ha ganado dos seguidos desde que comenzó la temporada con tres derrotas consecutivas. Josh Minott tuvo 14 rebotes, Neemias Queta aportó 13 y Payton Pritchard tuvo 10 asistencias para los Celtics.

Evan Mobley anotó 19 unidades con 11 rebotes y Jaylon Tyson también anotó 19 para los Cavaliers. Donovan Mitchell acertó sus cuatro intentos de triples para 12 puntos en el primer cuarto, cuando los Cavaliers lideraban 42-40, pero solo acertó uno de sus últimos ocho tiros y terminó con 15 tantos.

Boston lideró por 19 a mitad del tercer cuarto y tenía una ventaja de 98-80 en los últimos dos minutos del tercero antes de que Cleveland anotara los siguientes ocho puntos. Los Cavs nunca se acercaron a menos de nueve desde ese punto, disparando un 33% (8 de 24) en el cuarto período mientras no lograban reducir la ventaja de Boston.

La única victoria previa de Boston esta temporada fue el lunes por la noche, cuando vencieron a los Pelicans de Nueva Orleans, que aún no han ganado.

Los equipos se combinaron para 18 triples en el primer cuarto, uno menos que el récord de la NBA.

En sus próximos partidos, los Cavaliers reciben a Toronto el viernes por la noche para el inicio del torneo de temporada. Los Celtics visitan a Filadelfia el viernes por la noche en el torneo.