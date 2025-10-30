Rozier y Billups no recibirán salario

El escolta Terry Rozier no recibirá su salario del Heat de Miami mientras esté de licencia debido a su arresto por cargos federales relacionados con un esquema de apuestas, informaron el miércoles dos personas con conocimiento del asunto a The Associated Press.

El salario de Rozier —aproximadamente de 26,6 millones esta temporada, pagado en cuotas, la primera de esta temporada debía pagarse más tarde esta semana — se retendrá hasta que se resuelva el caso legal, dijeron las personas, que hablaron con AP bajo condición de anonimato porque los detalles no fueron divulgados públicamente.

Miami no recibirá ningún alivio inmediato en el tope salarial por la decisión de la NBA, dijo una de las fuentes. Si Rozier es absuelto y se le permite regresar a la NBA, que lo puso en licencia horas después de su arresto el 23 de octubre, podría recibir los pagos retenidos en su totalidad, dijo una de las fuentes.

Existen disposiciones en el acuerdo colectivo de la NBA que permiten a la liga, en ciertas situaciones, colocar el salario retenido de un jugador en una cuenta que genera intereses.

Chauncey Billups, el entrenador de Portland que también fue puesto en licencia por la liga después de su arresto por cargos relacionados con apuestas la semana pasada, también tiene su salario retenido por los Trail Blazers, dijo una de las fuentes. Billups tiene contrato hasta al menos la temporada 2026-27. Eel equipo anunció que acordó una extensión multianual en abril.

No hubo comentarios inmediatos ni del Heat ni de los Trail Blazers.

Mientras tanto, el abogado de Rozier dijo el miércoles que un gravamen federal presentado con respecto a la factura de impuestos del jugador en 2021 quedó resuelto.

El Servicio de Impuestos Internos presentó ese gravamen contra Rozier en noviembre de 2023, mostrando un “saldo impago de evaluación” de 8.218.211,70 para el año fiscal 2021. Pero el abogado de Rozier, Jim Trusty, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que la cantidad real adeudada al IRS en ese momento era una fracción de ese total.

“Nunca hubo una deuda de ocho millones”, escribió Trusty. “De sus impuestos totales adeudados en 2021, en realidad debía nueve mil.