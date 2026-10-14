Rubén García Jr., a defender el liderato

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El piloto capitalino Rubén García Jr., al volante del auto número 88 de Canel´s, Logitech G, Mobil 1 y Laboratorio Tequis, afrontará un compromiso clave en la recta final de NASCAR México Series, cuando dispute el "Gran Premio Yucatán 200", programado para el sábado 17 y domingo 18 de octubre. El representante potosino llegará a Mérida con el objetivo de defender el liderato de The Chase y mantenerse al frente de la clasificación rumbo a la definición del campeonato.

La actividad se desarrollará en el Autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, escenario que recibirá por primera vez a NASCAR México Series y que también será nuevo para la escudería Canel´s. La adaptación a la pista será uno de los principales desafíos para García Jr. y su equipo, que deberán trabajar desde las primeras prácticas en la puesta a punto del automóvil para competir en las dos carreras del fin de semana.

La fecha doble tendrá especial relevancia en la lucha por el título, ya que contempla dos competencias puntuables: la primera corresponde a la carrera que fue suspendida en Monterrey, con la que debía comenzar The Chase en la novena fecha, mientras que la segunda forma parte del calendario regular, correspondiente a la fecha 11. Por ello, ambos resultados serán determinantes para las aspiraciones del piloto de acercarse a su sexta corona.

"Llegamos a una fecha doble con la misma intensidad que venimos trabajando desde inicio de temporada, mucha actividad y trabajo para este fin de semana. El Autódromo Emerson Fittipaldi es una pista nueva para todos en el equipo, así que habrá que eficientar mucho el trabajo en la puesta a punto desde las primeras prácticas del jueves para poder tener coches rápidos en ambas carreras del sábado y domingo", señaló García Jr. Agregó que su prioridad será conservar el liderato: "El objetivo más que buscar una victoria es hacer lo necesario para salir de Mérida aún con el liderato del campeonato y así poder enfrentar la final con mayor calma".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La agenda del equipo comenzará el jueves 15 de octubre con entrenamiento por la mañana y una firma de autógrafos por la tarde en el Malecón de Progreso. Para el viernes 16 se contempla otro entrenamiento, sujeto a confirmación, y una convivencia con aficionados en el centro de Mérida. La actividad oficial en pista arrancará el sábado 17 con prácticas desde las 7:50 horas, clasificación a las 12:40 y la carrera sprint "Yucatán 120", pactada a 30 vueltas, a las 15:30 horas.

El domingo 18 habrá calentamiento a las 8:20, clasificación a las 10:00 y la carrera principal "Yucatán 200", programada a 50 vueltas, a las 13:40 horas, en una doble jornada que pondrá a prueba las aspiraciones de García Jr.