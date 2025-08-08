RYTMO pone en alto a San Luis en Nal. Élite de Gimnasia

En una destacada actuación que confirma su crecimiento y nivel competitivo, el Centro Deportivo RYTMO puso en alto el nombre de San Luis Potosí durante el Campeonato Nacional Élite de Gimnasia Rítmica 2025, celebrado del 30 de julio al 3 de agosto en Guadalajara. La justa reunió a las mejores seis gimnastas de cada estado, consolidándose como el evento más importante del país en esta disciplina.

Con un total de 17 medallas conseguidas, RYTMO logró posicionarse en el tercer lugar nacional por estado, un resultado histórico para la delegación potosina, que compitió con temple, técnica y elegancia ante la élite de la gimnasia rítmica mexicana.

Entre los resultados más destacados, el Conjunto Senior formado por Ana Sofía Lira, Mariana Gómez, Victoria Valenzuela, Montserrat Gómez y Nuria Reséndez fue el gran protagonista al coronarse campeón nacional all around, además de conquistar el primer lugar en mixto y cintas, imponiendo su estilo con rutinas precisas y sincronizadas.

El Conjunto A, integrado por Inés Zavala, Ana Paula Alvarado, María Paula Mares, Sara Muñoz e Inés Mier, también subió al podio al lograr el segundo lugar all around, mostrando una gran proyección y trabajo en equipo.

En las competencias individuales, sobresalieron las actuaciones de: Inés Mier (Pre III), quien se adjudicó oro en aro, plata en clavas, y fue cuarta en all around, consolidándose como una de las promesas emergentes. María Mier (IIIA), quien se llevó el primer lugar en pelota y fue cuarta en el all around, reafirmando su evolución técnica. Ariella Mazariegos (IVA) alcanzó el sexto lugar all around, además de quinto en manos libres y sexto en cuerda. Victoria Valenzuela (IIA) y Nuria Reséndez (IB) también sumaron importantes participaciones, contribuyendo al puntaje por estado.